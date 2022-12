Mercato : un Mondialiste rêve de l'OM

Formé brièvement par l'OM, Iliman Ndiaye (22 ans) a le désir de retrouver le club phocéen.





Dans une interview pour la chaîne YouTube Oh My Goal, le Sénégalais, sélectionné avec sa nation pour la Coupe du monde au Qatar, a affiché son ambition concernant le 4e de Ligue 1 : "Je suis un fan de l'OM. Je rêve de repartir là-bas et d'exploser, je n'arrête pas d'y penser. Et même si ce n'est pas maintenant, si c'est dans plusieurs années, je vais continuer à bosser."



Le milieu offensif central de 22 ans est actuellement sous contrat avec Sheffield United (D2 anglaise), jusqu'en 2024. Iliman Ndiaye réalise une saison correcte avec la formation britannique (24 matchs, 9 buts, 3 passes décisives). Lors de cette Coupe du monde, le coéquipier de Pape Gueye et Bamba Dieng a disputé 3 matchs, pour 1 passe décisive.



Le Sénégal a été sorti de la compétition par l'Angleterre, dimanche (0-3).