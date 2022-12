Réunion prévue entre Gerson et la direction de l'OM

En instance de départ, Gerson va revenir à Marseille pour discuter avec sa direction.





Le milieu de terrain de 25 ans n'a pas encore signé à Flamengo, comme il l'espérait. En effet, les négociations entre l'OM et le club brésilien sont compliqués, Flamengo n'arrivant pas à satisfaire les demandes du club phocéen, qui a recruté Gerson 20M d'euros en 2021 et n'entend pas perdre de l'argent sur sa revente.



En conséquence de ce désaccord entre les deux formations, Gerson a décidé de ne pas revenir à la reprise de l'entraînement, cette semaine. Le milieu, qui va être sanctionné, a cependant décidé de rentrer à Marseille ces jours-ci, avec son père et agent, Marcão, selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto. Les deux hommes doivent rencontrer ce samedi 10 décembre la direction phocéenne, pour évoquer son cas. Gerson devrait recevoir une amende pour son absence à l'entraînement, et surtout plaider sa cause pour un transfert au Brésil.



Le milieu veut absolument signer à Flamengo, alors que dans le même temps, le FC Séville de Jorge Sampaoli garde un oeil sur lui.