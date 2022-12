Mercato : un doute sur l'avenir de Milik ?

Prêté par l'OM à la Juventus, Arkadiusz Milik a une option d'achat dans son prêt. Le Polonais pourrait donc rester dans le club italien à l'été 2023.





Interrogé sur le sujet lors de la Coupe du monde au Qatar, ces derniers jours, Arkadiusz Milik avait laissé entendre qu'il préférait rester à la Juventus que revenir à l'OM, l'été prochain. Mais le buteur de 28 ans pourrait y être contraint. D'après les informations de Calciomercato, l'instabilité au sein de la direction de la Juventus pourrait remettre en cause le transfert du Polonais en 2023. C'est une possibilité, selon le média italien, alors que toute la direction du club, à savoir le président Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et le directoire, ont dû quitter leur poste. Depuis, ces derniers ont été remplacés par des nouveaux dirigeants, qui pourraient avoir une autre vision sur les besoins de l'effectif.



Actuellement, la Juventus compte 4 avant-centres : Dusan Vlahovic (22 ans), Moise Kean (22 ans), Kaio Jorge (20 ans) et donc Arkadiusz Milik (28 ans), qui est prêté par l'OM.