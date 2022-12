Mercato : Almeria sur un autre Marseillais après Suarez

Le club espagnol d'UD Almeria, 14e de Liga, souhaite renforcer son effectif, cet hiver, pour éviter la relégation.





D'après les informations de La Voz de Almeria, outre Luis Suarez, qui va rejoindre Almeria en prêt lors de l'ouverture du mercato d'hiver, le 1er janvier 2023, la formation ibérique a dans son viseur le milieu de terrain de l'OM, Pape Gueye. Le joueur de 23 ans, régulièrement sur le banc de touche cette saison (12 matchs, 4 titularisations, 1 but), est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, et ne sera pas retenu, a priori, par la direction du club phocéen en cas d'intérêt concret d'Almeria.



Le club espagnol, détenu par un propriétaire saoudien, aurait un budget certain pour recruter, cet hiver. Une offre pour Pape Gueye, estimé à 10M d'euros par Transfermarkt, pourrait donc arriver sur le bureau de Pablo Longoria prochainement.