Guendouzi et Veretout en famille au Qatar

Les deux Olympiens sélectionnés en Équipe de France pour la Coupe du monde 2022, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, ont eu un jour de repos, ce lundi.





D'après L'Équipe, les Bleus, qualifiés pour les quarts de finale du Mondial après avoir battu la Pologne (3-1) dimanche, ont pu profiter d'un jour off, hier. La plupart des joueurs de l'Équipe de France ont été rejoints par leur famille ou leurs proches, ce qui a été le cas pour Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.



Pour l'instant, les deux milieux de terrain ont joué un match dans la compétition, face à la Tunisie (défaite 0-1). Pour le moment, dans la hiérarchie des Bleus, les deux Phocéens arrivent, au milieu, derrière Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana.



Les Bleus vont reprendre l'entraînement ce mardi, à 16h, pour préparer le quart de finale face à l'Angleterre (samedi, 20h).