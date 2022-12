Mercato : accord trouvé pour le prêt de Suarez

Luis Suarez, recruté par l'OM à l'été 2022, va quitter le club phocéen dès janvier 2023.





Alors que les négociations semblaient patiner, ce week-end, entre l'Olympique de Marseille et le club espagnol d'Almeria, le club phocéen a annoncé hier, dans l'après-midi, avoir trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d'achat de Luis Suarez. Le mercato d'hiver n'étant pas encore ouvert, l'accord n'est pas une transaction officielle, même si l'attaquant colombien de 25 ans s'est déjà rendu en Espagne, dans son futur club. Le montant de l'option d'achat n'a pas filtré côté OM (des sources évoquent 8 millions d'euros), mais celle-ci devrait s'activer en cas de maintien d'Almeria en Liga. Actuellement, la formation espagnole est 14e du classement du championnat d'Espagne, avec 5 points de plus que le premier relégable (FC Séville).



L'ancien joueur de Watford, déjà passé par l'Espagne (Gimnastic, Real Saragosse, Grenade), n'a pas convaincu lors des 11 matchs qu'il a disputés avec l'OM. Luis Suarez a marqué 3 buts et a donné 1 passe décisive, avant de se faire doubler dans la hiérarchie par le Sénégalais Bamba Dieng.