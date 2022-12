Féminines : nouveau succès pour l'OM, qui est 2e

Les féminines de l'OM réalisent un gros début de saison, en D2. Elles pointent à la 2e position du classement du groupe B.





Les Olympiennes ont obtenu un nouveau succès, ce dimanche, face à Thonon Evian GG FC. L'équipe coachée par Yacine Guesmia s'est imposée 2-1, grâce à des buts d'Ashley Clark et Anna Conesa. Au classement, l'OM est second avec 9 succès et 1 défaite en 10 matchs. Seul l'ASSE a fait mieux avec 10 victoires en 10 rencontres.



Pour rappel, seul le premier du groupe est promu en D1. Il faudra donc vaincre les Verts pour espérer revenir dans l'élite, en seconde partie de saison.