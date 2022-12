Un nouveau match amical programmé

L'OM aurait organisé un match amical contre Nîmes, le 19 décembre. On ne sait pour l'instant pas où il se jouera.





Selon les informations communiquées par la LFP, l'OM a programmé une rencontre amicale contre Nîmes, le 19 décembre. L'horaire et le lieu du match ne sont pour l'instant pas précisés. Il s'agit du deuxième rendez-vous amical connu, après celui organisé contre Sassuolo (11 décembre), en Espagne. On peut supposer qu'au moins une autre rencontre sera planifiée avant la reprise du Championnat prévue pour le 29 décembre.



On peut penser qu'Igor Tudor a concocté un travail physique et tactique destiné à rendre l'équipe très compétitive pour la seconde partie de championnat.