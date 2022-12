Gerson de retour à Marseille

Gerson est revenu à Marseille, avec son père et agent. Le milieu de terrain devrait s'entretenir avec les dirigeants de l'OM dans les prochains jours.





Selon les informations recueillies par le journaliste Julio Miguel Neto, Gerson a décollé du Brésil pour Marseille hier. Le joueur ne prendra pas part au stage en Espagne avec la délégation phocéenne et une réunion avec Javier Ribalta serait programmée aux alentours du 10 décembre. On peut supposer que le dirigeant lui rappellera ses engagements et évoquera son avenir.



Vraisemblablement confronté à des problèmes personnels, Gerson a quitté l'OM avant même le dernier match programmé contre Monaco, quelques jours avant la trêve automnale. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2026 et n'est bien sûr pas maitre de sa situation.