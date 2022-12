Coupe du monde : deux Marseillais éliminés

Le Sénégal s'est incliné face à l'Angleterre (0-3), dimanche, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'aventure qatarienne de Pape Gueye et de Bamba Dieng est donc terminée.





Dimanche, l'Angleterre n'a pas fait de détail face au Sénégal. La sélection de Gareth Southgate a inscrit trois buts par Jordan Henderson (38e), Harry Kane (45e+3) et Bukayo Saka (57e). Pape Gueye et Bamba Dieng sont entrés à la pause, mais sans parvenir à changer le cours du match. Les Anglais affronteront les Bleus lors des quarts de finale de la compétition.



Pape Gueye et Bamba Dieng vont donc quitter le Qatar. Les deux joueurs bénéficieront certainement de quelques jours de repos, avant de rejoindre leurs coéquipiers pour la préparation.