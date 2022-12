Boghossian : "Tout ce que Giroud a vécu avec les Bleus est mérité"

Alain Boghossian a donné son sentiment sur le record battu par Olivier Giroud, dimanche, contre la Pologne (3-1). Le joueur formé à l'OM a souligné son caractère.





Dans les colonnes de L'Équipe, Alain Boghossian a commenté le record battu par Olivier Giroud, face à la Pologne, dimanche. L'ancien milieu de terrain s'est remémoré ses débuts avec les Bleus : "C'était sa première sélection, à plus de 25 ans, et je me rappelle en avoir discuté avec lui. Moi, j'avais connu la mienne à 26 ans. Et j'avais été champion du monde derrière ! Laurent et JeanLouis Gasset (autre adjoint), qui sont très attachés à Montpellier, le suivaient là-bas. Ils avaient eu de très bons échos sur l'homme, son état d'esprit, quelqu'un de loyal, de carré. “Olive” est toujours joyeux et souriant, avec du caractère, mais tourné vers le collectif. Laurent appréciait ce profil atypique de remiseur. Et il n'y en a pas dix comme lui. Olivier peut monopoliser deux défenseurs, jouer en pivot et les autres peuvent s'appuyer dessus. Il a cette générosité à jouer pour les autres et ça s'est vu en 2018. Tout ce qu'il a vécu avec les Bleus est mérité. Il est longtemps passé à travers les mailles du filet, mais il n'en a jamais tenu rancoeur au monde du foot et à l'équipe de France."



Olivier Giroud totalise désormais 52 buts en 117 apparitions avec les Bleus. Le natif de Chambéry a dépassé Thierry Henry, qui s'est arrêté à 51 buts en 123 matchs.