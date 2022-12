Deschamps : "Mbappé a la capacité de résoudre des problèmes"

Au micro de TF1, le sélectionneur des Bleus a fait part de sa satisfaction après la victoire obtenue face à la Pologne (3-1).





Le sélectionneur de l'Équipe de France a tenu à saluer la prestation de la Pologne, bien organisée et qui a posé des problèmes aux Bleus en première période : "Ça n'a pas été simple parce que cette équipe polonaise est bien organisée pour nous contrarier et repartir. Mais on a toujours cette capacité en modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus du liant et après c'est Kylian avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, tant mieux pour nous."



Une fois encore, Didier Deschamps a loué l'état d'esprit de ce groupe de 25 joueurs, récompensé par une qualification en quart de finale : "Il y a une unité depuis le départ, après évidemment les résultats et d'être quart de finalistes ce soir, c'est quelque chose de bien, ça vient concrétiser tout ça. Mais l'état d'esprit du groupe, j'ai un staff aussi qui bosse, qui est à leur disposition, c'est la joie partagée, on va avoir un peu plus de temps, donc on va profiter de nos proches et de notre famille, comme c'était prévu."



Les joueurs et le staff pourront profiter de la soirée pour observer le duel entre l'Angleterre et le Sénégal, qu'ils affronteront en quart de finale.