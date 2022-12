Gueye : "Pape Gueye a beaucoup de talent"

Interrogé par La Provence, Idrissa Gueye s'est exprimé sur son jeune coéquipier en sélection.





Ce soir, le Sénégal joue une place en quart de finale face à l'Angleterre. Une victoire qui pourrait leur permettre de retrouver l'Équipe de France au tour suivant, après la victoire des hommes de Didier Deschamps face à la Pologne.



Pour cette rencontre, les Lions de la Téranga seront privés d'Idrissa Gueye, leur plaque tournante du milieu de terrain, suspendu. Pour remplacer l'ancien joueur du PSG, c'est Pape Gueye qui devrait débuter ce duel face aux Three Lions. Interrogé au sujet de l'ancien Havrais, l'habituel titulaire du poste a loué la mentalité de son compatriote dans les colonnes de La Provence : "Pape est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a envie, ça se voit à l'entraînement. Dès qu'il ne joue pas, il n'est pas content. Il le montre dans le bon sens. Il a un bon état d'esprit, on a besoin de ça. On a tous le droit de ne pas être content quand on ne joue pas, mais il faut montrer à l'entraîneur qu'on a envie de prendre la place des anciens."



Titulaire à seulement trois reprises avec l'OM, Pape Gueye a davantage la confiance du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.