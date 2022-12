France 3-1 Pologne : les Bleus sont en quarts

Le match France-Pologne se jouait ce dimanche 4 décembre 2022 des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus se sont imposés 3-1.





Le match était comparé à un piège par certains consultants, d'autant plus après le revers concédé contre la Tunisie (0-1). Les Bleus ont toutefois pris la rencontre très au sérieux, bénéficiant de plusieurs opportunités en début de rencontre. Les Polonais auraient pu ouvrir le score sur une triple occasion, mais c'est finalement Olivier Giroud qui a trouvé la faille. L'attaquant du Milan AC a été lancé par Kylian Mbappé à la limite du hors-jeu et a trompé Wojciech Szczesny d'un tir croisé du gauche (44e).



L'ancien Montpelliérain a doublé la mise sur un magnifique retourné, après un corner repoussé. Le but a toutefois été annulé pour une faute de Varane sur le portier polonais. C'est finalement Kylian Mbappé qui a scellé la victoire des Bleus, avec un premier but à la 74e minute, puis un deuxième dans les arrêts de jeu (90e+1). Robert Lewandowski a réduit la marque sur penalty, suite à une main de Dayot Upamecano (90e+9). Les Français se sont imposés 3-1.



L'équipe de France a fait le travail et remporté son huitième de finale face à la Pologne. Son prochain match l'opposera au vainqueur du match Angleterre-Sénégal (ce soir à 20h00).