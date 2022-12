Sakai : "Je n'oublierai jamais Marseille"

Hiroki Sakai a publié un message adressé aux supporters de l'OM. Le Japonais reste très attaché au club olympien.





Sur Twitter, Hiroki Sakai a posté une vidéo et un petit texte adressés aux fans olympiens. La vidéo montre le latéral en train de signer un maillot de l'OM à un fan : "Supporters marseillais, merci pour votre soutien continu. Je n'oublierai jamais", a-t-il écrit.



Entre 2016 et 2021, Hiroki Sakai a disputé 185 matchs, pour 2 buts et 13 passes décisives. L'international japonais a toujours fait preuve d'un état d'esprit irréprochable.



Pour rappel, le Japon affronte la Croatie, lundi (16h00), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde.