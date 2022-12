Vente OM : Molina précise ses propos

Romain Molina a précisé ses propos, concernant la possible vente de l'OM. Le journaliste dément avoir dit que le club était passé sous un autre pavillon.





Lors d'un live diffusé sur sa chaîne, Romain Molina a commenté la possible vente de l'OM. Le journaliste assure n'avoir jamais dit que le club était vendu : "On essaye de me faire dire que l'OM est vendu. J'ai juste dit que McCourt veut vendre, mais qu'il veut beaucoup d'argent. Je ne vais pas retirer ce que j'ai dit", a-t-il déclaré.



Romain Molina affirme que l'OM est en vente depuis 2020. En juin 2022, le journaliste a déclaré qu'il y avait "un truc", qui devait "se terminer dans le mois vis-à-vis de l'Arabie saoudite". Il rapportait que les discussions s'étaient "intensifiées" avec le board, et que plusieurs dossiers étaient en cours d'avancement "au Moyen-Orient notamment aux Émirats actuellement". Il avait ainsi apporté de l'eau au moulin de Thibaud Vézirian.



Frank McCourt dément régulièrement toute volonté de quitter Marseille.