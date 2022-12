France-Pologne : les compos probables

Après la défaite concédée contre la Tunisie, Didier Deschamps devrait miser sur un onze plus classique, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Pologne. Aucun joueur de l'OM ne devrait démarrer le match.





Les Bleus n'ont pas du tout été à la hauteur, face à la Tunisie (0-1). Et c'est en grande partie la faute à la composition d'équipe expérimentale tentée par Didier Deschamps. Le Basque devrait en revenir à un onze plus classique contre la Pologne ce dimanche. Et aucun Olympien ne devrait être titularisé, en dehors d'Arek Milik (prêté à la Juventus par l'OM).



La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.



La compo probable de la Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Frankowski, Krychowiak, Bielik, Zielinski - Lewandowski, Milik.