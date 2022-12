La FFF n'autorise pas la tenue du match Hyères-OM à Mayol

Vendredi, la FFF a indiqué que la rencontre Hyères-OM ne se disputerait pas à Mayol. Le stade toulonnais n'est pas suffisamment sécurisé.





La FFF n'a pas autorisé Hyères à organiser la réception de l'OM dans le stade Mayol. L'instance a estimé que l'enceinte n'était pas suffisamment sécurisée pour accueillir un événement de cette importance. Le club de Mourad Boudjellal devra proposer une nouvelle solution d'ici le 7 décembre. S'il ne trouve pas, l'affiche pourrait être inversée et se disputer au stade Orange Vélodrome.



Le FC Hyères a réagi à la nouvelle par un communiqué lunaire : "Le club de Hyères (...) invite les supporters des deux équipes concernées (Toulon et l'OM, NDLR) par cette violence gratuite et stupide à s'acheter au plus tôt un cerveau ou éventuellement partir en Ukraine où ils trouveront de vrais ennemis et pourront exprimer leur violence à souhait." Mourad Boudjellal découvre apparemment la rivalité entre les deux clubs de foot.