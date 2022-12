La vente de Lyon proche d'être abandonnée

Le deal lié à la vente de l'OL à John Textor a plus que du plomb dans l'aile. Jean-Michel Aulas a posé un ultimatum clair à l'Américain.





Vendredi, le club lyonnais a publié un communiqué au sujet de la transaction qui le lie à John Textor. L'opération est censée impliquer le versement de 800 millions d'euros pour le rachat des actions (330 millions), la reprise de la dette (350 millions) et l'augmentation du capital (86 millions). Sauf qu'elle est annoncée imminente depuis plus de trois mois. Les dirigeants de l'OL décideront ainsi de la suite à donner aux discussions dimanche soir, ce qui induit que le deal pourrait être abandonné.



Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que le frein principal à la vente est constitué par la remontée du cours de l'euro par rapport au dollar : il rendrait l'opération bien plus coûteuse que cela était prévu. Le deal prévoirait en outre que Crystal Palace entre formellement dans l'entité Eagle Football pour apporter une caution à John Textor. Or le club anglais serait réticent...



Jean-Michel Aulas va certainement devoir revoir ses plans.