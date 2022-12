L'OM justifie le départ de Luis Suarez

Les dirigeants de l'OM considèrent que Luis Suarez n'est pas parvenu à s'adapter au contexte marseillais. Une autre solution sera cherchée, cet hiver, pour renforcer l'attaque de l'équipe d'Igor Tudor.





Interrogé par L'Équipe, la direction de l'OM s'est exprimée sur le départ annoncé de Luis Suarez, cet hiver : "Tous les joueurs n'ont pas la même capacité d'adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible."



L'international colombien a disposé de peu d'occasions de faire ses preuves dans l'équipe phocéenne. L'attaquant n'a a priori pas montré les qualités nécessaires pour qu'Igor Tudor l'aligne dans son onze.