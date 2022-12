Les relations se sont réchauffées entre Dieng et la direction

La direction de l'OM a bien changé son fusil d'épaule, concernant Bamba Dieng. Une prolongation pourrait être discutée, ces prochaines semaines.





Selon L'Équipe, les relations entre les dirigeants de l'OM et le clan Bamba Dieng se sont réchauffées, depuis ses faux départs à Leeds United et à Nice. Une information qui tend à confirmer qu'une prolongation pourrait être discutée, dans les prochaines semaines. Le président phocéen, Pablo Longoria, l'avait suggéré lors de sa dernière apparition en conférence de presse. L'attaquant n'est lié à Marseille que jusqu'à l'été 2024.



Pour rappel, Bamba Dieng a inscrit 1 but en 6 matchs sous le maillot olympien, cette saison. Le joueur a aussi marqué 1 but en 3 rencontres, cette Coupe du monde.