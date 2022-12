Coupe du monde : Ménès dézingue les deux joueurs de l'OM

Pierre Ménès a livré ses évaluations des joueurs de l'équipe de France, suite au match disputé contre la Tunisie (0-1). Le journaliste n'a pas été tendre avec Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.





Sur sa chaîne, Pierre Ménès a livré son évaluation de la prestation des Bleus face à la Tunisie. Le journaliste s'en notamment pris aux joueurs de l'OM : "Je donne un 2 à Jordan Veretout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, parfois je me demandais ce qu'il faisait là. Je m'étais interrogé sur sa présence dans la liste des 25... Je me le demande encore. Inconsistant, inutile perdu, inexistant... A vous de trouver l'adjectif qui vous convient, mais c'est gravissime", a-t-il lancé.





"Ca n'a pas été mieux quand il est passé à droite"

Et de poursuivre sur son acolyte Mattéo Guendouzi : "C'est un 2. Horrible. Et c'est quand même une surprise parce qu'il a déjà fait quelques matchs avec l'équipe de France et il n'était quand même pas trop mal. Alors effectivement on ne lui a pas fait un cadeau en le mettant ailier gauche, mais il n'arrivait même pas à toucher la balle, c'est hallucinant. Et ça n'a pas été mieux quand il est passé à droite quelques minutes avant de sortir donc oui vraiment horrible."



Juger des individualités quand le collectif fait naufrage a peu de sens. Espérons que les deux Marseillais auront l'occasion de montrer un meilleur visage, d'ici la fin de la compétition.