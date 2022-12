Molina dénonce des arrangements sur le transfert de Luis Suarez

Romain Molina s'en est de nouveau pris à Pablo Longoria, suite à l'annonce du probable départ de Luis Suarez de l'OM. Le journaliste sous-entend que le président fait travailler ses copains.





Sur son compte Twitter, Romain Molina a commenté l'annonce du départ de Luis Suarez, dans les prochains jours. Le Colombien est censé rejoindre les rangs d'Almeria, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros. "Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore)", a rédigé le journaliste, qui n'a pour autant pas apporté de précisions.



Pour rappel, l'attaquant avait été recruté pour 10 millions d'euros et s'était engagé jusqu'en juin 2027, lors du mercato estival. Il n'a finalement joué que 7 matchs, dont 2 comme titulaire, pour 3 buts et 1 passe décisive. Le joueur n'a pas semblé bénéficier d'une vraie chance, bien qu'il ait inscrit un doublé lors de sa première apparition officielle.



Ce départ survient après ceux d'Arek Milik et de Cédric Bakambu : le secteur offensif est décidément bien dégarni. On peut supposer que Pablo Longoria a prévu plusieurs renforts pour janvier.