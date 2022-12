Saliba : "L'OM m'a beaucoup aidé à atteindre l'équipe de France"

Présent en conférence de presse aujourd'hui, William Saliba est revenu sur son expérience à l'OM et s'est projeté sur les huitièmes de finale face à la Pologne.





Pour le défenseur central, son expérience à l'OM a joué un grand rôle dans sa venue en Équipe de France, comme il l'expliquait en conférence de presse : "Marseille m'a beaucoup aidé à atteindre l'équipe de France. C'était important d'enchaîner les matchs pendant mon prêt. J'ai eu de bonnes performances. Quand tu es bon dans un club comme celui-là, tu as plus de chance d'aller en équipe de France."



Même s'il n'est pas un titulaire dans la tête de Didier Deschamps, le joueur d'Arsenal, au même titre que le reste du groupe, est très concerné : "On se sent tous concernés même si on joue moins. Il faut se tenir prêt. Pendant les matchs à élimination directe, il faut les encourager et ne pas les blesser à l'entraînement. On est un groupe de 25 et on veut tous gagner."



Il s'est ensuite projeté sur le huitième de finale qui attend les Bleus face à la Pologne dimanche : "Le coach a répété qu'une autre compétition commençait. L'équipe et le groupe sont comme avant. On va aborder le match comme les autres depuis le début de la compétition.Cela va être une très bonne équipe puisqu'ils sont en huitièmes. Ils ont de très bons joueurs. On en connait certains comme le gardien, Milik, Glik et d'autres dont j'oublie les noms. Il ne faut pas les prendre à la légère."