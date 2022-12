Mbemba élu Olympien du mois

Le défenseur central congolais a été élu olympien du mois de novembre. Il a réagi pour le média du club.





Trois petits matchs en novembre auront suffi à Chancel Mbemba pour remporter le trophée de joueur du mois côté olympien. Le défenseur congolais, buteur face à Tottenham en Ligue des Champions a livré, comme à son habitude, de solides prestations face à Lyon et Monaco dans la foulée. Il succède ainsi à Pau Lopez, récompensé en septembre.



Pour le média du club, l'ancien joueur de Porto s'est exprimé sur cette récompense : "Je dis merci à tous les supporters et à tous mes coéquipiers. C'est grâce à mes coéquipiers, on s'est donné à fond et ça m'a permis de récupérer ce trophée, c'est mérité. Il faut que je continue de me donner à 100% sur le terrain. Sur le terrain, je me fais que mon boulot. Je ne vais pas baisser les bras et continuer à travailler pour rester au top."



Arrivé libre en provenance du FC Porto, Mbemba est le pilier de la défense olympienne cette saison et a réussi à faire oublier William Saliba. En plus de ses qualités défensives, il a également signé 3 buts et une passe décisive en 20 matchs. Incontestablement la plus belle signature de Pablo Longoria lors du mercato d'été.