Coupe du monde : l'OM va toucher un joli chèque

L'OM va encaisser un chèque supérieur à 1 million d'euros, pour la participation de ses joueurs à la Coupe du monde. Le dispositif concerne les éléments passés par ses rangs lors des deux dernières saisons.





Comme l'a rappelé la FIFA en octobre, les clubs vont être indemnisés à hauteur de 215 millions d'euros pour la mise à disposition des joueurs pour la Coupe du monde. Chaque formation recevra 10 000 dollars (soit un peu plus de 11 000 euros au cours actuel) par jour de mise à disposition de chacun des joueurs ayant porté ses joueurs dans les deux dernières années. Pour l'OM, les éléments concernés sont donc les suivants : il s'agit de Guendouzi, Veretout, Gueye, Dieng et Ngapandouetnbu, mais aussi de Milik, Radonjic, Mandanda, Saliba, Sakai et Nagatomo.



Sur la seule phase de poules, l'OM est assuré de percevoir un chèque supérieur à 1 million d'euros. Le montant pourrait augmenter significativement, si certains joueurs vont loin avec leur sélection.