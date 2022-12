Balerdi se remémore un moment difficile

Leonardo Balerdi s'est remémoré son remplacement à la 30e minute du match de l'OM contre le LOSC, début septembre. L'Argentin l'a mal vécu, mais pense en avoir tiré du positif.





Interrogé dans l'émission Objectif Match, Leonardo Balerdi s'est souvenu de la rencontre OM-Lille (2-1), lors de laquelle Igor Tudor l'a remplacé dès la 30e minute. "C'était difficile quand j'y repense mais bon, ce sont des choses qui arrivent dans le foot. Je crois qu'aucun joueur ne s'attend à vivre ça, ce sont des choses que je devais ressentir qui vont me permettre ou m'ont déjà permis de devenir plus fort. Mais oui c'était vraiment un jour difficile, je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui je vais bien et je crois que ce genre de moment m'a fait grandir, j'en suis reconnaissant. Le coach est venu me parler, je crois qu'il a compris ce qu'il s'était passé, il a vraiment été à mes côtés. Mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup soutenu", a expliqué l'Argentin.



Leonardo Balerdi avait écopé d'un carton jaune rapide (5e) et paru fébrile, face aux offensives nordistes. Le défenseur a depuis retrouvé ses repères.