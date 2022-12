Un nouveau départ dans l'organigramme

Sur les réseaux sociaux, Gui Pellan a annoncé son départ de l'OM. Le "head of Marketing" était arrivé il y a cinq ans.





Sur son profil LinkedIn, Gui Pellan a officialisé son départ de l'Olympique de Marseille. "Dernier jour en tant que responsable marketing à l'Olympique de Marseille. La prochaine étape (très excitante) arrive très bientôt, à partir de janvier 2023 et dans une industrie complètement différente que j'ai hâte d'explorer ! Ce fut un voyage sauvage, mais enrichissant... Un voyage extraordinaire. 5 ans de création, de développement, de tentatives, d'erreurs, de refontes, de réussites, de records battus, mais aussi de recrutement de talents, de mentorat, de formation, de transformation et d'évolution constante. 5 ans où l'institution a été avant tout en tant que salarié, autant pour l'équipe que manager et la priorité en tant que leader. 5 ans de bons souvenirs avec beaucoup plus de hauts que de bas...", a-t-il notamment rédigé.





"8 à 18 millions de fans sur les plateformes numériques"

Le dirigeant a également fait son bilan au sein du club phocéen : "De 8 millions à 18 millions de fans sur les plateformes numériques du club, 4 fois plus de vues vidéo annuelles, plus d'1 milliard d'impressions sur les stories par saison. Le premier club professionnel à avoir investi et régné sur Twitch, Snapchat, TikTok, GIPHY, etc. Des records ont été battus en matière de merchandising et de billetterie avec 45 000 abonnements stade annuels pour la saison 22/23 et ces 10 matchs consécutifs à guichets fermés (14 au total depuis mai 2021). Toujours en train de compter..."



Le nom de son remplaçant n'a pour l'instant pas été communiqué par le club. L'OM reste pour l'instant très discret sur ses chiffres de merchandising.