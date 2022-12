Flamengo annonce la couleur pour Gerson

Rodolfo Landim, président de Flamengo, a commenté la situation de Gerson. Le Brésilien n'envisage pas de faire un effort supplémentaire pour faire venir le milieu de terrain.





Interrogé par UOL, Rodolfo Landim s'est exprimé sur le cas de Gerson, qui parait faire d'un retour de Flamengo sa priorité automnale. Le dirigeant n'envisage apparemment pas de faire une proposition plus élevée à l'OM : "J'imagine que Gerson, pour tout ce qu'il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup. Nous comprenons, c'est la valeur que l'Olympique estime et a le droit d'estimer, il y a un joueur sous contrat, mais c'est bien au-delà de ce que nous sommes vraiment en mesure de payer", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Pour l'instant, il y a une très grande distance entre la limite que nous serions prêts à atteindre et ce que l'Olympique exige. Je ne sais pas si c'est une stratégie de leur part d'essayer de mettre son prix au-dessus du niveau du réel. Tout cela rend cette arrivée non pas impossible, mais très, très difficile."



L'OM réclamerait 20 millions d'euros pour laisser partir son joueur, soit le montant déboursé pour le recruter. Pour rappel, Gerson est sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2026 : la balle n'est donc pas dans le camp du milieu de terrain.