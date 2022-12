Mercato : Longoria tranche définitivement pour Malinovskyi

L'OM aurait fait machine arrière concernant Ruslan Malinovskyi. Le club olympien ne disposerait pas des liquidités pour financer le transfert de l'international ukrainien.





Selon Calciomercato, l'OM s'est retiré de la course à la signature de Ruslan Malinovskyi. L'Atalanta exigerait 18 millions d'euros pour laisser filer son milieu offensif, somme dont ne disposeraient pas les dirigeants marseillais. Le média précise que les Phocéens envisageaient plutôt un prêt, voire un échange avec Cengiz Under. Tottenham pourrait remporter la mise et décrocher le renfort de l'Ukrainien, dont le contrat ne court plus que sur six mois.



Ruslan Malinovskyi est âgé de 29 ans et n'a inscrit que 1 but en 14 apparitions en Serie A, cette saison. Son entraîneur ne compte pas sur lui.