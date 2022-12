Mercato : l'OM insisterait avec un autre Colombien

L'OM aurait coché le nom de Jhon Duran, dans l'optique de remplacer Luis Suarez, ce prochain mercato. L'attaquant évolue avec les Chicago Fire.





Si l'on en croit les informations recueillies par Jeunes Footeux, Jhon Duran figure bien sur les tablettes de l'OM, en vue du prochain marché des transferts. Le joueur a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 27 apparitions en MLS, cette saison. Son contrat court jusqu'en décembre 2024 et ses dirigeants seraient disposés à le laisser filer pour 11 millions d'euros. Manchester United, Liverpool et l'Atlético Madrid seraient attentifs à sa situation.



Les Chicago Fire sont en position de force, étant donné que le contrat du joueur prévoirait une option de prolongation pour deux saisons activables par ses dirigeants. Jhon Duran est un concurrent de Luis Suarez, dans le secteur offensif de l'équipe nationale colombienne...