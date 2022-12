Benatia : "Avec Harit, le jeu aurait été encore plus fluide"

Malgré les très bonnes performances du Maroc dans cette Coupe du Monde 2022, Mehdi Benatia n'a pas oublié de mentionner l'absence d'Amine Harit.





Avec un match nul initial face à la Croatie (0-0) et une victoire méritée face à la Belgique (2-0), le Maroc réalise un très bon début de Coupe de Monde. Les hommes de Walid Regragui sont en bonne position pour se hisser en huitièmes de finale et peuvent même terminer premiers du groupe.



Interviewé par L'Équipe, l'ancien taulier des Lions de l'Atlas, Mehdi Benatia, s'est exprimé sur le niveau actuel de sa sélection et n'a pas oublié de mentionner que la présence d'Amine Harit aurait rendu le jeu du Maroc encore plus fluide : "Sur cette édition, tu observes un groupe costaud, solidaire autour d'un très bon coach. Mazraoui, Bounou, Aguerd, Ziyech, Hakimi, Saïss, En-Nesyri, ce sont des joueurs de niveau international, avec des petits comme Ounahi, Amallah, El-Khannouss qui poussent. Et en plus, il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore. Ils évoluent tous dans de grands championnats et parfois de grands clubs. La dernière édition a permis aux cadres d'aujourd'hui de prendre de l'expérience. Ils ont tenu tête au finaliste, la Croatie, et au troisième de 2018, la Belgique, ils ne craignent personne et jouent à visage découvert."