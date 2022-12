Guendouzi : "Plus de détermination de leur côté"

Après la défaite des Bleus contre la Tunisie (0-1), Mattéo Guendouzi s'est exprimé au micro de l'Équipe.





Le milieu de terrain de l'OM n'a pas caché sa déception à nos confrères de L'Équipe et a pointé du doigt un manque d'impact des Bleus pour expliquer la défaite : "Il y a une énorme déception. En raison du résultat. Et de la performance de l'équipe globalement. On n'a pas été au niveau ce soir. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. On n'a pas su jouer comme on sait le faire normalement. Dans les duels, on a été moins bons que d'habitude. Ça n'a pas été une belle performance ce soir. Ils ont gagné plus de duels, il y a eu plus de détermination de leur côté. On n'a pas mis assez d'impact. On pensait peut-être qu'on allait avoir plus le ballon. Comme je le dis, on a mal débuté le match. Ça ne nous a pas mis dans de bonnes conditions dès le début."



Remplacé en cours de match par Ousmane Dembélé, l'ancien Gunner est revenu sur son positionnement inhabituel en milieu gauche : "C'est sûr que je n'ai pas touché autant de ballons que je souhaitais. J'essayais de rentrer intérieur pour toucher des ballons. J'en ai touché plus en seconde période, mais très peu en première. Ça passe par la performance globale parce qu'on n'a pas eu la possession. On a mal géré nos actions. Avec beaucoup de pertes de balle. On peut mieux faire avec notre qualité technique. Ça n'a pas été grandiose ce soir."