Rothen s'en prend à deux Marseillais

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen n'a pas hésité à cibler Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pour mettre en avant la prestation des Bleus face à la Tunisie.





Avec pas moins de neuf changements effectués par Didier Deschamps au départ du match, l'Équipe de France a été assez inquiétante en première période. Les Bleus ne se sont créé aucune occasion, ont commis beaucoup de perte de balle et ont été mis en difficulté par une équipe tunisienne bien plus impliquée.



Il n'en fallait pas moins à Jérôme Rothen pour taper sur certains joueurs sur les ondes de RMC, et notamment ceux de l'OM : "Des joueurs comme Veretout ou Guendouzi, aujourd'hui, il y a un plafond de verre, peut-être que le niveau international est trop haut pour eux. En plus de ça, il y a un positionnement qui n'est pas le bon, notamment pour Guendouzi. Le mettre milieu gauche ? Franchement, j'ai mal à mon poste. Kolo Muani devant, c'est également trop léger."



Bien que les deux milieux de terrain de l'OM n'aient, en effet, pas été au rendez-vous hier, ne pas mentionner la piètre performance de Youssouf Fofana (de loin le plus en difficulté dans ce match) est soit de la malhonnêteté intellectuelle, soit un problème de compétence pour l'ancien parisien. Une chose est sûre, personne n'a marqué des points auprès du sélectionneur hier.