La FFF dépose une réclamation, le score de Tunisie-France pourrait changer

L'arbitre du match Tunisie-France (1-0) a commis une erreur, mercredi soir. Les Bleus ont déposé une réclamation qui pourrait changer le score du match.





Selon les informations publiées par L'Equipe, la FFF a déposé une réclamation, à la fin de la rencontre Tunisie-France. L'arbitre a en effet sifflé la fin du match, avant d'être appelé par la VAR et d'annuler le but de l'équipe de France inscrit par Antoine Griezmann. L'homme en noir a donc commis une erreur de procédure qui pourrait changer le score (mais qui n'aurait aucune répercussion sur la qualification de la Tunisie...).



L'équipe de France restera quoiqu'il advienne première de sa poule et affrontera la Pologne, lors des huitièmes de finale.