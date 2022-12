Le Qatar communique son évaluation du nombre de morts

Hassan Al-Thawadi, secrétaire général du Comité d'organisation, a communiqué le nombre de décès estimé par le Qatar sur les chantiers des stades du Mondial. Selon lui, entre 400 et 500 ouvriers sont morts durant la construction des enceintes. Des propos qui font évidemment débat.





Dans son édition du jour, L'Équipe relaie les propos tenus par Hassan Al-Thawadi, concernant le nombre de morts sur les chantiers des stades de la Coupe du monde : "L'estimation est d'environ 400, entre 400 et 500. Je n'ai pas le nombre exact. C'est quelque chose qui a été discuté", a-t-il indiqué. Le Guardian a lui estimé le nombre de décès à plus de 6 750, en n'incluant que les travailleurs venus d'Inde, du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka et du Pakistan. Ce nombre incluait toutefois tous les décès, y compris les morts naturelles. Interrogé par l'AFP, Quentin Müller, journaliste indépendant spécialisé sur la péninsule arabique, le juge toutefois "bien en dessous de la réalité".



Outre les décès, de nombreux travailleurs reviendraient dans leur pays en ayant développé des insuffisances rénales. Elles pourraient être dues à une déshydratation permanente, à la consommation excessive d'analgésiques ou à la chaleur (lire ici)...