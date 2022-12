Coupe du monde, Tunisie-France : les notes des Phocéens

Didier Deschamps a aligné une compo lunaire lors de France-Tunisie (0-1), lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde. Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi ont été, comme leurs coéquipiers, en difficulté.





Face à la Tunisie, Didier Deschamps a opté pour un onze expérimental, en positionnant plusieurs éléments à des postes dont ils ne sont pas spécialistes. L'ensemble de l'équipe a subi les décisions du sélectionneur. Matteo Guendouzi a écopé d'un 2/10 dans L'Équipe, d'un 6,1/10 sur Whoscored, d'un 3/10 dans So Foot et d'un 4/10 sur Maxifoot. Jordan Veretout a été noté 3/10 par L'Équipe, 6/10 par Whoscored, 3/10 par So Foot et 4/10 par Maxifoot.



Les deux joueurs ont peu de chance d'être alignés lors des huitièmes de finale de la compétition face à la Pologne.