Coupe du monde : la France connait le nom de son adversaire

Malgré la défaite contre la Tunisie (0-1), la France est restée première de son groupe. L'équipe de Didier Deschamps affrontera la Pologne, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.





Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est inclinée face à la Tunisie, mercredi. Les Bleus ont toutefois conservé la première place du groupe D, le Danemark ayant perdu contre l'Australie (0-1). Plutôt que l'Argentine, qui a fini première du groupe C, la France affrontera la Pologne en huitièmes. Et si elle se qualifie, elle jouera contre le vainqueur d'Angleterre-Sénégal.



La Pologne a successivement fait match nul contre le Mexique (0-0), dominé l'Arabie saoudite (2-0) et perdu contre l'Argentine (0-2).