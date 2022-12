Mercato : le prix de Bentaleb est connu

Angers aurait décidé du tarif de Nabil Bentaleb, dans l'optique d'un transfert, cet hiver. Le milieu de terrain pourrait partir pour 7,5 millions d'euros : l'OM est donc fixé.





Selon les informations de Jeunes Footeux, Nabil Bentaleb figure bien sur les tablettes de l'OM. Le SCO Angers aurait tranché sur son dossier et fixé le tarif de son transfert à 7,5 millions d'euros ! Pablo Longoria sait donc à quoi s'en tenir.



Âgé de 28 ans, l'international algérien (36 sélections, 5 buts) évolue à Angers depuis janvier 2022 (il est arrivé libre). Il a disputé 12 matchs, cette saison, et son contrat court jusqu'en juin 2025.



Le LOSC et le Stade Rennais seraient également sur le coup pour s'attacher ses services.