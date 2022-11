Deschamps : "Des difficultés à cause de mes choix"

Au micro de TF1, Didier Deschamps a livré son ressenti après la défaite des Bleus face à la Tunisie (1-0).





Pour ce dernier match de la phase de groupe, une équipe de France largement remaniée s'est inclinée face à la Tunisie (1-0). Après la rencontre, Didier Deschamps a justifié ses choix au micro de TF1 : "J'ai géré encore un peu plus, car des joueurs étaient à risques et que les deux premiers matches avaient été joués avec beaucoup d'intensité. J'ai donné la possibilité à plus de joueurs d'être sur le terrain. Évidemment, quand ils sont aussi nombreux, ce n'est pas évident, mais cela permet de voir la différence entre un match de Coupe du monde et les autres. L'objectif est atteint. Maintenant, on va récupérer et c'est une autre compétition qui commence."



Il est ensuite revenu sur le but refusé à la 99ème minute sur un hors-jeu assez discutable d'Antoine Griezmann et n'a pas hésité à faire son autocritique : "Je ne sais pas, une position de hors-jeu peut-être. Cela a mis du temps et a calmé notre joie d'être revenus parce qu'on le méritait et que l'on a fait une bonne fin de match. On a eu des difficultés notamment à cause de mes choix. Par rapport à ces choix, cela devra nous servir dans quatre jours."