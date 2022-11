Mandanda bat un record avec les Bleus

Grâce à sa titularisation contre la Tunisie, Steve Mandanda est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match en équipe de France.





Aujourd'hui, Steve Mandanda retrouvait une place de titulaire avec les Bleus pour la première fois depuis plus de deux ans et un match amical face à la Finlande en novembre 2020.



Malheureusement, l'ancien portier de l'OM n'a pas vraiment porté chance à ses coéquipiers puisque la France s'est inclinée 1-0 face à la Tunisie dans un match très pauvre de la part des hommes de Didier Deschamps. Malgré tout, cette rencontre aura permis au natif de Kinshasa de battre un joli record. En effet, d'après les statistiques d'OptaJean, il est devenu, à 37 ans et 247 jours, le joueur le plus âgé à disputer un match avec l'équipe de France. Il détrône ainsi Bernard Lama (37 ans et 148 jours).



Pour la petite histoire, Mandanda était déjà titulaire lors d'un France-Tunisie disputé en... 2008.