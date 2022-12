Coupe du monde : les Bleus s'inclinent face à la Tunisie

L'équipe de France affrontait la Tunisie, pour son dernier match de groupe du Mondial qatari. Les Bleus ont concédé une défaite 0-1. Les Français conservent la 1re place de leur groupe.





Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Français avaient rendez-vous avec la Tunisie, ce mercredi. Didier Deschamps a opéré un profond remaniement de son effectif, en misant sur la compo suivante : Mandanda - Disasi, Varane (c), Konaté, Camavinga - Veretout, Tchouaméni, Fofana - Coman, Kolo Muani, Guendouzi. Deux joueurs de l'OM étaient donc au coup d'envoi.



La première mi-temps a été compliquée : les Bleus n'ont cadré aucun tir. La Tunisie a pris l'avantage par Khazri en début de seconde période, d'une frappe du bout du pied qui a fini dans le petit filet. Le moment a été choisi par Didier Deschamps pour revoir ses bricolages : le sélectionneur a fait entrer ses titulaires. Rien n'y a fait jusqu'à un but d'Antoine Griezmann, dans les dernière seconde des arrêts de jeu. Il a toutefois été refusé par la CAR (99e). L'équipe de France s'est donc incliné piteusement. Et elle a malgré tout conservé la 1re position du groupe, le Danemark ayant perdu contre l'Australie.



Une fin de parcours peu brillante et qui devrait valoir quelques critiques supplémentaires au patron des Bleus. La chatte à Deschamps était par ailleurs absente, ce soir.