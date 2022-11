Mercato : l'agent de Crespo ouvre la porte à... Naples

Domingos Lopes, agent de Miguel Crespo, s'est exprimé sur son possible départ de Fenerbahçe. Le conseiller a évoqué une possible signature à Naples.





Interrogé par Calcio Napoli 24, Domingos Lopes, qui représente les intérêts de Miguel Crespo, a évoqué son avenir. Le milieu de terrain pourrait selon lui quitter Fenerbahçe pour la Serie A : "Il est prêt à jouer en Serie A. Il a acquis de l'expérience en Turquie. Il peut se faire une place dans des équipes importantes en Italie. Il est heureux à Fenerbahçe, mais il a de grandes ambitions. Je n'ai encore parlé à personne de Naples. Je ne sais pas s'il y a eu une rencontre entre Napoli et Fenerbahçe. Napoli est un grand club intéressant. Vous ne pouvez pas dire non", a-t-il lancé.



Le conseiller n'a donc pas évoqué l'intérêt qu'aurait également manifesté l'OM pour son poulain. Âgé de 26 ans, Miguel Crespo est né à Lyon et possède la double nationalité franco-portugaise.