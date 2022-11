Germain : "Cantona n'avait pas de temps pour Goethals"

Bruno Germain s'est remémoré le passage d'Eric Cantona à l'OM. L'ancien milieu de terrain pense que la légende de Manchester United n'a pas suffisamment consacré de temps à son entraîneur, Raymond Goethals.





Interrogé par le site officiel de Manchester United, Bruno Germain est revenu sur l'aventure olympienne d'Eric Cantona. Le père de Valère a souligné la concurrence qui régnait à l'OM, lors de son arrivée, en 1988 : "Eric a toujours eu une personnalité très forte. Il s'est entraîné avec une grande joie, voulait travailler et visait toujours à progresser et à se développer. Il le fallait, car nous avions une excellente équipe et la compétition était dure et féroce", a-t-il rappelé. La venue du joueur formé à l'AJA montrait d'ailleurs les ambitions du club : "Quand il est arrivé, le club commençait à fleurir et à développer de grandes ambitions - La signature d'Eric l'a montré. Tout le monde sentait qu'il pouvait faire quelque chose de grand à Marseille parce qu'il était talentueux, mais il y avait beaucoup de pression et d'attentes envers lui."





"Cantona ne se souciait pas de Goethals"

Bruno Germain pense que le principal frein à l'explosion de son talent au Vélodrome a été lié à sa relation avec Raymond Goethals : "Eric était une personne très respectueuse, mais il n'avait pas de temps pour Goethals. Nous avons tous senti qu'Eric pouvait être explosif à chaque instant où il était autour du manager, et à la fin, il ne se souciait tout simplement pas de Goethals. Il a fait quelques erreurs, mais c'était difficile pour Eric, surtout à un si jeune âge. C'était mieux pour lui de recommencer, à partir de zéro (en rejoignant l'Angleterre)", a-t-il poursuivi.



Eric Cantona a disputé un total de 43 matchs avec l'OM, pour 14 buts inscrits. Son aventure à Marseille s'est compliquée lorsqu'il a jeté son maillot à terre, après que Gérard Gili ait décidé de le remplacer, en 1989 lors d'un match amical contre le Torpedo Moscou.