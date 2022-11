Varane : "Mandanda endosse un rôle de grand frère"

L'ancien capitaine phocéen Steve Mandanda devrait être titularisé contre la Tunisie, ce mercredi. Chacun y va de son mot sur l'ex-joueur de l'OM et c'est notamment le cas de Raphaël Varane (Manchester United).





Raphaël Varane a commenté la place prise par Steve Mandanda dans le vestiaire des Bleus. Le vice-capitaine des Bleus pense que l'ancien Phocéen reste très influent : "Steve est très écouté. Il endosse un rôle de grand frère pour chacun d'entre nous. C'est le joueur le plus expérimenté. Il reste le garant de l'état d'esprit. Si on ne va pas dans la bonne direction, on sait qu'il fait partie des joueurs qui vont redresser la barre. Ses mots sont réconfortants pour l'ensemble du groupe. Il peut aussi faire le relais avec le staff. C'est un joueur qui remplit un tas de rôles."



Pour rappel, Steve Mandanda ne totalise que 34 sélections, pour 120 rencontres passées sur le banc de touche des Bleus. Âgé de 37 ans, le portier a pris part à 18 matchs avec Rennes, cette saison, pour 15 buts encaissés et 5 clean sheets.