Mercato : l'Atalanta aurait trouvé le remplaçant de Malinovskyi

L'Atalanta aurait fait part de son intérêt pour Jonathan Bamba (Lille), dans l'optique du mercato hivernal. Le joueur nordiste pourrait prendre la place de Ruslan Malinovskyi, dans son effectif.





Selon les renseignements recueillis par le journaliste Ignazio Genuardi, les dirigeants du club de Bergame ont pris des renseignements sur Jonathan Bamba, que le LOSC pourrait laisser filer en cas d'offre. La signature du joueur lillois pourrait déclencher la sortie de Ruslan Malinovskyi, dont le contrat prendra fin en juin prochain et sur qui son entraîneur ne compte pas. L'OM figure parmi les prétendants de l'international ukrainien.



Âgé de 26 ans, Jonathan Bamba ne dispose également plus que de six mois de contrat avec la formation des Dogues. Le milieu offensif a marqué 4 buts et donné 3 passes décisives en 15 rencontres de Ligue 1, cette saison.