Dehon : "Mandanda en impose par sa longévité"

Nicolas Dehon a donné son sentiment sur le poids de Steve Mandanda, dans le vestiaire de l'équipe de France. L'entraîneur des gardiens pense que le natif de Kinshasa a acquis une expérience importante à l'OM.





Interrogé par L'Équipe, Nicolas Dehon s'est exprimé sur l'influence de Steve Mandanda, dans le vestiaire des Bleus : "Steve est un homme et un joueur qui en impose par ce qu'il représente et par sa longévité en équipe de France et à l'OM. Steve maîtrise la pression des événements. Il est réglo sur toute la ligne. Ce n'est pas un tordu. Didier sait qu'il peut compter sur lui sur et en dehors du terrain. Il ne va pas mettre de peau de banane. Au contraire, il va récupérer les coups. Ce n'est pas le mec qui va brailler ou péter un câble. Mais il va te gagner des points dans un vestiaire. Didier ne fait pas son groupe sans faire d'équilibre. Steve a l'oeil. Il est attentif à ce qui se passe. Il va dire deux phrases, mais qui pèsent au bon moment. Généralement, il parle quand ça va mal. Il peut aussi rattraper un truc sans que tu le saches", a expliqué le technicien.



Steve Mandanda laisse une empreinte importante sur l'OM. Le portier détient le record du nombre de matchs joués. Le joueur essuie en revanche des critiques de la part de certains supporters sur la saison passée, lors de laquelle il ne semble pas avoir accepté d'être mis en concurrence.