Camavinga latéral gauche, Courbis se paye Deschamps

Rolland Courbis ne valide pas l'idée de Didier Deschamps qui consiste à aligner Eduardo Camavinga comme latéral gauche. L'ancien coach de Rennes fait la leçon au sélectionneur.





Au micro de RMC Sport, Rolland Courbis a commenté l'idée de Didier Deschamps de mettre Eduardo Camavinga défenseur gauche. Le consultant ne comprend pas son collègue : "Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi ? Oui il l'a tenté, mais entre tenter et être ridicule. On met un latéral droitier, par exemple Pavard, qui pourra dépanner à gauche. Pavard joue sur le côté gauche, mais ne parlons pas de Camavinga à ce poste. Même pour lui rendre service. Il ne va pas jouer un match de Coupe du Monde en tant que latéral gauche ! Ce n'est pas sérieux les amis ! On est parti sur l'idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo", a-t-il déclaré.



Le joueur du Real Madrid devrait être titularisé à la place de Theo Hernandez, ce soir, face à la Tunisie.