Mercato : Bensebaini sur les tablettes de l'OM

L'OM aurait pris des renseignements sur Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), en vue du mercato hivernal. La concurrence serait importante sur son dossier.





Selon les informations recueillies par Jeunes Footeux, l'OM est entré dans la danse pour s'attacher les services de Ramy Bensebaini, en janvier. Sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach, le défenseur est capable d'évoluer latéral gauche (son poste de formation), défenseur axial, voire milieu défensif. Son engagement avec l'équipe allemande est censé se terminer en juin 2023, ce qui fait qu'il pourrait obtenir un bon de sortie cet hiver.



L'affaire est loin d'être gagnée pour les Phocéens. Le joueur serait notamment ciblé par la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund. Son salaire atteindrait en outre 3,5 millions d'euros par an, ce qui parait beaucoup pour l'OM. Sa venue permettrait à Igor Tudor de mettre Nuno Tavares sous pression. À moins que le Croate n'envisage de le placer axe-gauche, dans sa défense à trois.



Âgé de 27 ans, Ramy Bensebaini compte 51 sélections (pour 6 buts) avec l'Algérie. Le natif de Constantine a pris part à 19 matchs et marqué 6 buts, toutes compétitions confondues, cette saison.