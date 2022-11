"Mandanda est un grand frère" confie Veretout

En conférence de presse, le milieu de terrain de l'OM s'est livré sur le rôle de Steve Mandanda au sein du groupe. Il a également exprimé tout le bien qu'il pensait d'Antoine Griezmann.





Alors que Didier Deschamps a prévu de faire tourner dans les grandes largeurs face à la Tunisie avec pas moins de 6 ou 7 changements, Jordan Veretout pourrait disputer ses premières minutes en Coupe du Monde demain. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain de l'OM s'est exprimé sur ce troisième match de poule : "C'est un match important pour eux, on sait qu'ils ont besoin d'une victoire pour se qualifier et pour nous, c'est un match de Coupe du monde à gagner. Je connais des joueurs de l'équipe tunisienne, techniquement, c'est très à l'aise. Ils ont de très bons joueurs, il faudra faire très attention parce qu'ils ont encore une carte à jouer, et pour nous ça reste un match de Coupe du monde. Quand tu endosses le maillot de l'équipe de France tu dois tout donner, on veut finir ce groupe avec une victoire."



Il est ensuite revenu sur le rôle de Steve Mandanda, qui pourrait d'ailleurs débuter demain, au sein du groupe : "Steve c'est un peu le grand frère de tout le monde, il a beaucoup d'expérience, il nous parle beaucoup, on essaie de prendre toutes ces paroles en compte. Il est très important dans le groupe, il nous conseille très bien."



L'ancien de la Roma a aussi eu un mot pour Antoine Griezmann, auteur d'un excellent début de Coupe du Monde : "Je ne suis pas surpris de ce qu'il est en train de faire. Antoine est un grand joueur, très intelligent, même avec l'Atlético, il démontre cette capacité à bien défendre et avoir cette rage. Il nous fait du bien, il est très important dans le collectif. Il sait comment jouer, il se déplace très bien quand on a le ballon, il a cette rigueur défensive, il est toujours bien placé."